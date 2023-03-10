القضاء الاسباني يتهم برشلونة بالفساد

2023/03/10 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجَّه القضاء الإسباني، اليوم الجمعة،

اتهامًا إلى نادي برشلونة بالفساد في

قضية دفع أموال للحكم السابق خوسيه

ماريا إنريكيز نيغريرا نائب رئيس لجنة

الحكام.

وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن

"مكتب المدعي

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