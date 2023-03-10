2023/03/10 | 23:12 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ المركز الخبري الوطني انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة، اليوم الجمعة، متأثرةً بخسائر قطاع المصارف والذي هبط بنحو 3.9%، تليه خسائر قطاع الخدمات المالية التي بلغت 2.8%. وجاءت خسائر القطاع المصرفي بعد فشل […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض الاسهم الاوربية متأثرةً بخسائر قطاع المصارف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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