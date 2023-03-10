2023/03/10 | 23:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة، اليوم الجمعة، متأثرةً بخسائر ‏قطاع المصارف والذي هبط بنحو 3.9%، تليه خسائر قطاع الخدمات المالية التي ‏بلغت 2.8%.‏ وجاءت خسائر القطاع المصرفي بعد فشل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض الاسهم الاوربية متأثرةً بخسائر ‏قطاع المصارف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض الاسهم الاوربية متأثرةً بخسائر ‏قطاع المصارف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض الاسهم الاوربية متأثرةً بخسائر ‏قطاع المصارف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).