الدفاع المدني يُخمد حريقاً اندلع في إحدى الحسينيات بكربلاء

2023/03/10 | 23:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع في إحدى الحسينيات بكربلاء المقدسة.وذكر بيان للمديرية تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “فرق الدفاع المدني في محافظة كربلاء المقدسة تمكنت من […]

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