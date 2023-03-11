الأعرجي عن اتفاقية إيران والسعودية: الحوار الدبلوماسي هو الخيار الأمثل

2023/03/11 | 00:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، على اتفاقية تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية.وقال الأعرجي في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “نثمن الجهود العراقية والعُمانية والصينية التي تُوجت بالاتفاق التأريخي بين السعودية وإيران، ونحن على يقين كامل بالانعكاسات الإيجابية الكبيرة لهذا الاتفاق على العراق والمنطقة والعالم أجمع”.وأكد، أن “الحوار الدبلوماسي […]

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