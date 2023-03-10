2023/03/11 | 00:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، لشبكة CNN، الجمعة، أنها تدرس إنشاء منصة جديدة ومستقلة لمشاركة التحديثات النصية، فيما يمكن أن يمثل المنافس الجديد الأكثر قوة الذي قد تواجهه منصة "تويتر"

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