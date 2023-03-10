اعتقال مشتبه باحتجاز رهائن في صيدلية بمدينة ألمانية

2023/03/11 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الشرطة الألمانية في مدينة كارلسروه احتجاز مشتبه به في واقعة احتجاز رهائن بإحدى الصيدليات.

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