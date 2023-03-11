سد دوكان ينتعش من جديد بفعل الامطار

2023/03/11 | 00:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير سد دوكان في محافظة السليمانية، كوجر جمال، اليوم الجمعة، أن موجة الأمطار الأخيرة أنعشت البحيرة وأدت إلى ارتفاع المياه في السدة 46 سم.

وقال جمال، في تصريح صحافي تابعته “تقدم” إن “مناسيب المياه في سد دوكان ارتفعت، بالتزامن مع هطول نحو 60 ملم من الأمطار خلال اليومين السابقين”.

وأشار الى أن “ارتفاع مناسيب المياه في السدة 46 سم”، موضحا أن “مناسيب المياه ارتفعت بما مقداره مترا وسبعين سنتيمترا مقارنة بما كان عليه الحال بالعام الماضي”.

وفي سد دربنديخان، ارتفع منسوب المياه الى 17 سنتيمترا بعد موجة الامطار الاخيرة التي ضربت البلاد.

وذكر مسؤول حكومي أن “منسوب المياه في سد دربنديخان زاد بحوالي (17) سنتمترا”، مبينا ان “كميات المياه الموجودة في السد خلال العام الحالي اكبر من العام الماضي نتيجة لموجات الامطار المتتالية التي شهدتها البلاد خلال الاشهر الماضية”.

وشهد العراق تساقط امطار غزيرة خلال الساعات الماضية، فيما من المتوقع ان تشهد مناطق البلاد المزيد من الموجات المطرية التي قد تؤدي لزيادة مخزون المياه في العراق بعد انخفاضه لمستويات حرجة وصلت لـ7 مليار متر مكعب.

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