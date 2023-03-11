2023/03/11 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يرحّب بفتح صفحة جديدة من العلاقات السعودية الإيرانية وفدا البلدين يتفقان على إعادة فتح السفارتين بغداد – قصي منذر رحب العراق امس ،بالاتفاق الذي توصلت اليه السعودية وإيران، لبدء بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين.وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته (الزمان) امس ان (المساعي التي بذلتها الحكومةُ في هذا الإطار عبر […]

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