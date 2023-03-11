2023/03/11 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد والرباط تستعرضان إستعدادات تضييف وزراء العدل العرب السوداني يهنئ نظيره الكويتي بمناسبة إعادة تكليفه بغداد – ابتهال العربي ناقشت بغداد والرباط ، ، تضييف نشاطات وزراء العدل العرب في العراق ضمن اطار التعاون في المجالات القانونية والقضائية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التقى في القصر الحكومي، وزير العدل […]

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