2023/03/11 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحبر الأعظم يشكر السيستاني على إستقباله في النجف النجف – سعدون الجابري تسلم المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، رسالة شكر من الحبر الاعظم فرنسيس بمناسبة الذكرى السنوية لاستقباله في محافظة النجف.وقال بيان تابعته (الزمان) امس ان (السيستاني استقبل في منزله وفد دولة الفاتيكان برئاسة رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان الكاردينال ميغيل أنجيلو أيوزو […]

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