مصادر لـCNN: روسيا أرسلت لإيران أسلحة قدمتها أمريكا لأوكرانيا

2023/03/11 | 00:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت 4 مصادر مطلعة، لشبكة CNN، إن روسيا أرسلت لإيران بعض الأسلحة والمعدات التي قدمتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لأوكرانيا واستولت عليها القوات الروسية خلال المعارك، حيث تعتقد الولايات المتحدة أن طهران ستدرس تلك الأسلحة بهدف التوصل لوسائل مضادة لها.

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