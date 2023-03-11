سهل نينوى.. “اصدقاء جوري” يخطف الكأس من “أرض الرافدين” بفارق هدف

2023/03/11 | 01:12 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمدانية – نينوى 964 بحضور الاب ادي بابكا راعي مار ادي الرسول في كرمليش، ومختار البلدة سلام شمعون، وجمع غفير من الجمهور الرياضي، اختتمت المباراة النهائية لبطولة “الاب الراحل سالم كني الثانية” بكرة القدم.اقيمت المباراة النهائية على ملعب كرملش المصغر لكرة القدم.حيث فاز بلقب البطولة فريق “اصدقاء جوري” على حساب فريق “أرض الرافدين” […]

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