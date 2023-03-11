لأول مرة منذ عقود.. سجادة حفل “الأوسكار” لن تكون حمراء

2023/03/11 | 01:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أمور كثيرة تغيرت بشأن جوائز الأوسكار على مدار سنوات، ولكن خلال العقود الستة الماضية كان هناك شيء واحد ثابت لم يتغير: السجادة الحمراء.ويوم الأربعاء، وخارج مسرح دولبي في هوليوود، قام العمال بالكشف عن سجادة بلون البيج، فيما تابع جيمي كيميل، الذي يستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين يوم الأحد، الحدث.وقال كيميل: “أعتقد أن […]

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سجادة حفل “الأوسكار” لن تكون حمراء أولاً على ايرث نيوز.

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