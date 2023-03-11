طهران والرياض تتفقان على استئناف العلاقات وفتح السفارتين واحياء الاتفاق الأمني لعام 2001

2023/03/11 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الجمعة‭ ‬استئناف‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقطوعة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬إثر‭ ‬مفاوضات‭ ‬استضافتها‭ ‬الصين،‭ ‬بعد‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬سعودية‭ ‬إيرانية‭ ‬رعتها‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬السابقة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬قد‭ ‬تنطوي‭ ‬عليها‭ ‬تغيرات‭ ‬إقليمية‭ ‬دبلوماسية‭ ‬كبرى‭.‬‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬ان‭ ‬عودة‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران‭ ‬له‭ ‬دلالة‭ […]

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