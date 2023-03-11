2023/03/11 | 01:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام كانت تصريحات حكومية عدة قد صدرت في بغداد تشير الى الترحيب باستئناف محادثات ايران والسعودية بعد خمس جولات رعتها الحكومة السابقة، ولم يكشف عن محتواها، لكن المسار كان واضحاً في انه يعني العمل لإعادة العلاقات الدبلوماسية، الامر الذي اضطلعت فجأة بإنجاز رعايته الصين ، القريبة من الدولتين بنسب تصل الى التحالف […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وأخيراً.. صنع في الصين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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