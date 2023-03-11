وأخيراً‭.. ‬صنع‭ ‬في‭ ‬الصين

2023/03/11 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ كانت‭ ‬تصريحات‭ ‬حكومية‭ ‬عدة‭ ‬قد‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬الترحيب‭ ‬باستئناف‭ ‬محادثات‭ ‬ايران‭ ‬والسعودية‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬جولات‭ ‬رعتها‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة،‭ ‬ولم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬محتواها،‭ ‬لكن‭ ‬المسار‭ ‬كان‭ ‬واضحاً‭ ‬في‭ ‬انه‭ ‬يعني‭ ‬العمل‭ ‬لإعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬اضطلعت‭ ‬فجأة‭ ‬بإنجاز‭ ‬رعايته‭ ‬الصين‭ ‬،‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الدولتين‭ ‬بنسب‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬التحالف‭ […]

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