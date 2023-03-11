‮ ‬صنع‭ ‬في‭ ‬الصين‭..‬ كيف‭ ‬تحولت‭ ‬لماركة‭ ‬سياسية؟

2023/03/11 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يرى‭ ‬محللون‭ ‬إن‭ ‬تبعات‭ ‬الاتفاق‭ ‬المفاجئ‭ ‬لاستئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬سيتردّد‭ ‬صداها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وخارجه،‭ ‬إذ‭ ‬أنّ‭ ‬مفاعيله‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬وينهي‭ ‬الاتفاق‭ ‬القطيعة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬بعدما‭ ‬هاجم‭ ‬متظاهرون‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ […]

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