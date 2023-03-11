2023/03/11 | 01:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض-(أ ف ب) – يرى محللون إن تبعات الاتفاق المفاجئ لاستئناف العلاقات بين السعودية وإيران سيتردّد صداها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، إذ أنّ مفاعيله مرتبطة بالكثير من الملفات من حرب اليمن إلى دور الصين في المنطقة.
وينهي الاتفاق القطيعة التي بدأت العام 2016 بعدما هاجم متظاهرون في إيران البعثات الدبلوماسية السعودية في أعقاب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صنع في الصين.. كيف تحولت لماركة سياسية؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وينهي الاتفاق القطيعة التي بدأت العام 2016 بعدما هاجم متظاهرون في إيران البعثات الدبلوماسية السعودية في أعقاب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صنع في الصين.. كيف تحولت لماركة سياسية؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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