2023/03/11 | 01:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مارس، 2023 بغداد/المسلة: المسلة الحدث تستعرض محطات رئيسية في العلاقات السعودية الإيرانية منذ قطعها...

ظهرت المقالة طهران والرياض..



لقطات من جفاء وانتقام متبادل ومصالحات أولاً على المسلة.

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