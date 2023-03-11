أمريكا تعلق على

2023/03/11 | 02:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت الإدارة الأمريكية، الجمعة، حصول الرئيس الصيني شي جينبينغ على ولاية ثالثة "غير مسبوقة في تاريخ بلاده" بأنه "متوقع ولا يعتبر مفاجأة".

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