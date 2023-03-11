شتان ما بين العودة و البقاء، المركز يعلن اغلاق المخيمات و الاقليم ينفي

2023/03/11 | 02:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك مرت اكثر من 9 سنوات على مغادرة حسين لقريته لكنه لازال ينتظر العودة إليها مجدداً، دعم دولي و مشاريع بالجملة دون اتخاذ الاهم بعين الإعتبار فلازالت الشوارع و البنية التحتية مهدمة في سنجار و لازالوا يعانون من نقص في الخدمات و مع ذلك يعيش في سنجار الان قرابة 200 الف شخص.و …

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