2023/03/11 | 03:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الحكومة السورية، السبت، عن "ترحيبها" بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وقالت إن "هذه الخطوة ستعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا تعلن موقفها من اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا تعلن موقفها من اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).