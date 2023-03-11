في ذكرى 12 عاما على الحرب السورية.. غوتيريش يدعو لإحياء المسار السياسي

2023/03/11 | 03:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش إلى ضرورة العمل في سوريا على "المسار السياسي" من أجل معالجة القضايا الأساسية التي يقوم عليها يقوم عليها الصراع السوري.

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