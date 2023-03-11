في يوم القاضيات الدولي.. تأكيد أممي: لا عدالة دون مساواة

2023/03/11 | 04:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الأمم المتحدة على ضرورة انخراط المزيد من النساء في الجهاز القضائي من أجل تحقيق العدالة.

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