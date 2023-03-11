أمريكا عن اتفاق السعودية وإيران: نرحب بأي جهود لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط

2023/03/11 | 05:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عن ترحيبها بـ"أي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن، وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط"، وذلك تعليقا على إعلان السعودية وإيران عن التوصل إلى اتفاق، في وقت سابق من الجمعة، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.

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