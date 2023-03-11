تونس تؤكد نيتها استعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري

2023/03/11 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، عزمه على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع النظام السوري، منذ 2012.

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