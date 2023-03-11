مسؤولون أمريكيون: روسيا تخطط للإطاحة بحكومة مولدوفا

2023/03/11 | 06:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون في البيت الأبيض، الجمعة، إن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن أشخاص لهم صلات بالاستخبارات الروسية يخططون لتنظيم احتجاجات في مولدوفا لـ"محاولة إثارة تمرد مصطنع" ضد الحكومة بهدف استبدالها بحكومة أكثر موالاة لروسيا.

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