أفغانيات وإيرانيات يطلقن حملة لتجريم

2023/03/11 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت مجموعة الناشطات الأفغانيات والإيرانيات البارزات، حملة تدعو إلى الاعتراف بـ"الفصل العنصري" بين الجنسين كجريمة بموجب القانون الدولي.

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