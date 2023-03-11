2023/03/11 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت كندا، أمس الجمعة، واردات الألمنيوم والصلب من روسيا بهدف "قطع أو الحد من الإيرادات التي تستخدم لتمويل الغزو غير القانوني والهمجي لأوكرانيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمنع تمويل "حرب بوتين".. كندا واردات الألمنيوم والصلب من روسيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمنع تمويل "حرب بوتين".. كندا واردات الألمنيوم والصلب من روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).