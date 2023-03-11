2023/03/11 | 09:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجان الكشف عن العدادات رصدت مخالفات كثيرة لمؤسسات حكومية لم تضع عدادات كهربائية لاسيما وزارات الدفاع والداخلية والتربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تكشف عن هدر بالطاقة بنسبة 64 بالمئة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تكشف عن هدر بالطاقة بنسبة 64 بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).