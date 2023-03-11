الذهب ينهي تداولات الأسبوع على مكاسب بنحو 1.5%

2023/03/11 | 09:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2% تقريبًا لتصل إلى ما فوق 1860 دولارًا للأونصة في تداولات جلسة الجمعة 10 آذار مارس، بعد أن أدى تقرير الوظائف إلى انخفاض الدولار.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 1860.23 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6% إلى 1850.4 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو […]

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