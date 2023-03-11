2023/03/11 | 09:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تسجيله معدلات فقر مرتفعة في السنوات الأخيرة، فإن العراق يعد من أكثر دول منطقة الشرق الأوسط في إهدار الطعام بمعدل 20 ألف طن يوميا بكلفة لا تقل عن 8 ملايين دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (20 ألف طن من الطعام تهدر يوميا في العراق.. ما الخسائر الاقتصادية والآثار البيئية؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (20 ألف طن من الطعام تهدر يوميا في العراق.. ما الخسائر الاقتصادية والآثار البيئية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).