مصر.. علاء مبارك يرد على تساؤل عن منع أكل لحوم الحمير

2023/03/11 | 10:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على إعلامي مصري تساءل عن منع أكل لحوم الحمير والأحصنة.

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