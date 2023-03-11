2023/03/11 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة شخصين بينهم ضابط في حادثين منفصلين في العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/: إنّ “ضابطاً في الجيش، برتبة تقيب، أصيب إثر مشاجرة تطورت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بإصابة شخصين بينهم ضابط في مشاجرتين منفصلتين ببغداد المركز الخبري الوطني.

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