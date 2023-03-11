2023/03/11 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سجلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفاضا بمتوسط صادرات العراق النفطية لأمريكا إلى 265 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.وذكر تقرير للإدارة تابعه / المركز الخبري الوطني/، أن “متوسط الاستيرادات الأمريكية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض صادرات النفط العراقية لأميركا الاسبوع الماضي المركز الخبري الوطني.

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