ما الخسائر الاقتصادية والآثار البيئية التي يخلفها هدر الطعام في العراق؟

2023/03/11 | 10:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحذّر الخبراء من تداعيات اقتصادية كبيرة على العراق جراء كميات الطعام المهدرة.

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