استئناف العلاقات السعودية الإيرانية.. استقرار في أسعار النفط بعد

2023/03/11 | 10:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سنوات من القطيعة، اتفقت إيران والسعودية على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، بوساطة صينية، ما من شأنه أن يهدّئ التنافس الجيوسياسي المحتدم بين الرياض وطهران ويزيد من فرص الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي يتنامى فيها نفوذ بكين، بحسب وكالة بلومبرغ.

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