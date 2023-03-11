أسعار النفط تسجل خسارة أسبوعية

2023/03/11 | 10:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اغلق خام برنت على ارتفاع ليصل إلى 82.78 دولارا للبرميل.

خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.19 دولار ليصل الى 82.78 دولار، الا انه سجل خسارة اسبوعية بلغت 3.05 دولارات أو ما يعادل 3.55 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع أيضا بمقدار 96 سنتا ليصل الى 76.68 دولارا للبرميل، إلا أنه سجل خسارة اسبوعية ايضا بلغت 3 دولارات أو ما يعادل 3.77% .

وشهدت أسعار النفط الخام انخفاضا خلال الأسبوع الماضي حيث خيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على ‏توقعات النمو العالمي ودفعت الخامات للانخفاض.‏

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