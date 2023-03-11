صور: خط الكهرباء الأردني يصل مفرق الكيلو 70.. لن يبلغ الرطبة قبل الصيف

2023/03/11 | 11:04 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرطبة (الأنبار) 964 أعلن قائمقام الرطبة، السبت، وصول خط الكهرباء الأردني إلى مفرق الـ 70 كيلو في محافظة الأنبار، مشيراً إلى أنّ الخط سيصل إلى مدينة الرطبة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.التفاصيل: منذ منتصف عام 2015 ومدينة الرطبة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، بعد تفجير “داعش” الخط الناقل (القائم – الرطبة).إعادة الخط […]

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