أمريكيون يوثقون آخر لحظات حياتهم.. اختطفوا وقتلوا في شوارع المكسيك

2023/03/11 | 11:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عبور الحدود مباشرة وقبل أقل من ثلاث ساعات من اختطافهم، كانت المجموعة المكونة من أربعة أمريكيين متوجهة إلى موعد مع طبيب لم يصلوا إليه أبدًا، ويظهر فيديو بث مباشرة عبر فيسبوك التقطه أحد الضحايا وحصلت عليه CNN، آخر لحظات حياتهم قبل مقتلهم، وقامت CNN بتحديد الموقع الجغرافي للمقطع وتحليله.تقرير مراسلنا، جوش كامبل.

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