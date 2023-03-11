2023/03/11 | 11:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة النقل عن المسار المقترح لطريق “التنمية” الممتدّ من الفاو إلى الحدود التركيَّة بشقيه المخصصين للشاحنات والسكك الحديد بطول ألف و175 كيلو متراً، في وقت تدرس فيه إعداد تصاميم المشروع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تكشف مسارات طريق التنمية لربط البصرة بالحدود التركية المركز الخبري الوطني.

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