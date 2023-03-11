2023/03/11 | 11:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد وزير التربية، اليوم السبت، الأول من تموز المقبل موعد إطلاق المدرسة الإلكترونية الحكومية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يحدد موعد اطلاق ‘المدرسة الإلكترونية الحكومية’ المركز الخبري الوطني.

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