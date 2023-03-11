انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

2023/03/11 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل

الدينار العراقي، اليوم السبت، انخفاضا

في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد،

وفي اقليم كوردستان.





وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية

المركزيتين في بغداد، صباح اليوم 15

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