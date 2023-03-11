الإعلان عن تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة روسيا وديا

2023/03/11 | 12:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه المنتخب والاندية الروسية عقوبات فرضها الاتحادان الدولي الاوروبي.

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