تعيين لي تشيانغ المقرب من شي جينبينغ رئيسا للحكومة الصينية

2023/03/11 | 12:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم سيباستيان ريتشي اختير لي تشيانغ الذي يعد أحد المقربين جدا من شي جينبينغ السبت لرئاسة الوزراء بعد يوم من فوز الرئيس الصيني بولاية ثالثة.وفاز شي جينبينغ (69 عاماً) الجمعة بولاية جديدة لمدة خمس سنوات، بعد تصويت بالإجماع … Readmore

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