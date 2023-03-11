تراجع اسعار النفط العالمية اكثر من 3% على خلفية التوتر الناجم عن احتمال رفع أسعار الفائدة

2023/03/11 | 12:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة خلال على أساس أسبوعي، وذلك على الرغم من ارتفاعها بآخر جلسات الأسبوع بعد بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأميركية.وجاء التراجع الأسبوعي على خلفية التوتر الناجم عن احتمال رفع أسعار الفائدة في … Readmore

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