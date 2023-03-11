2023/03/11 | 12:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مارس، 2023 بغداد/المسلة: السبت 11 شباط 2023 عملية أمنية مشتركة جنوب الموصل فرقة الرد...

ظهرت المقالة احداث اذار: عملية أمنية مشتركة جنوب الموصل أولاً على المسلة.

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