2023/03/11 | 12:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أصدرت منظمة بيت الحرية أو “فريدم هاوس” تقريرها السنوي (حرية العالم)...

ظهرت المقالة تقرير دولي يضع العراق في مرتبة متدنية بمؤشر الحرية العالمي 2023 أولاً على المسلة.

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