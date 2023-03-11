« يونسكو » تعيد تعمير أشهر كنائس الموصل

2023/03/11 | 12:11 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – الموصل مراسم افتتاح كنيسة «اللاتين» في مدينة الموصل أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» اليوم الخميس إعادة ترميم وتعمير أحد أشهر الكنائس في محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل.وذكرت المنظمة في بيان أن المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي حضرت مراسم افتتاح كنيسة «اللاتين» في مدينة الموصل وإعادة تنصيب الساعة التي …

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