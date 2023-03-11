مسؤولة عراقية: ليس كل المواطنين في مخيم الهول

2023/03/11 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق، السبت، أعداد مواطني بلادها المتواجدين في مخيم الهول شرقي سوريا ، مؤكدة أنهم ليسوا جميعهم ينتمون إلى تنظيم داعش.

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