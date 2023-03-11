تيك توك يتلقى حظر جديد .. وهذه المرة من بلجيكا !

2023/03/11 | 12:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو يوم الجمعة 10 آذار مارس، إنه لن يُسمح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية من الآن استخدام تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة المملوك للصين على الهواتف الخاصة بعملهم.وقال دي كرو إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات […]

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