الكوفة: انقلاب شاحنة أثناء تفريغ حمولة رمل في شارع “السهلة” (صور)

2023/03/11 | 12:24 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوفة (النجف) 964 انقلب شاحنة، صباح السبت، في مدينة الكوفة بمحافظة النجف، أثناء أعمال تأهيل، دون تسجيل إصابات.التفاصيل: الحادث وقع أثناء العمل في مشروع تأهيل شارع السهلة في مدينة الكوفة، لشاحنة تابعة للشركة المنفذة.شاهد عيان لشبكة 964: الحادث وقع نتيجة حمولة زائدة من مادة الرمل، حيث انقلبت الشاحنة أثناء التفريغ.الحادث لم يتسبب […]

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